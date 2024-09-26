"مصر للطيران" تحصد المركز الأول في النسخة 57 من بطولة الجمهورية للشركات

حصد فريق الكرة الطائرة بمصر للطيران المركز الأول وكأس بطولة الجمهورية للشركات فوق سن 45 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق كهرباء المنصورة بنتيجة 0/2، ويقود الفريق فنيًا الكابتن هشام صلاح، وإداريًا كابتن مصطفى حسونة، وجاء ذلك استمرارًا للنجاحات التي تحققها الفرق الرياضية التابعة لـ"مصر للطيران" في بطولة الجمهورية للشركات.

كما حصل فريق كرة الماء على المركز الأول بعد تغلبه علي فريق الدلتا للسكر في المباراة النهائية، وفي وقت سابق نجح الفريق في الحصول على الذهبية للمرة الأولى في تاريخه منذ 22 عاما، ويقود الفريق فنيًا الكابتن شريف محمود، وإداريًا الكابتن وليد وصفي.



كما فاز فريق الجودو ببطولة الجمهورية للشركات بعد فوزه على فريق غزل المحلة بنتيجة 2/3، ويقود الفريق فنيا الكابتن ياسر عبدالحليم وإداريا الكابتن ياسر إبراهيم، ويأتى ذلك استمرارًا للنتائج المتميزة التي يحققها أبناء مصر للطيران في جميع المنافسات.

وقدم الطيار خالد رفعت، رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي الشكر لجميع أفراد بعثة مصر للطيران المشاركة في البطولة على المجهود الكبير المبذول لرفع اسم مصر للطيران عاليا في شتى المجالات.

وأضاف، كما كان لجهود المكتب التنفيذي للبعثة الرياضية بقيادة أسامة صلاح أمين عام اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي ورئيس البعثة دور كبير فى تحقيق هذه النتائج المشرفة بالإضافة إلى شريف حمودة إداري البعثة والمحاسب حسام البهي المشرف المالي، وأشرف جرجس بالإدارة العامة للدعاية والإعلام والذين كانوا على تواصل دائم مع الفرق للتنسيق مع الاتحاد العام للشركات والعمل على تلبية جميع احتياجات البعثة الرياضية.