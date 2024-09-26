بدعم زيادة الطلب.. الذهب يرتفع 6.4% من بداية سبتمبر 2024 

استطاع الذهب منذ بداية شهر سبتمبر الارتفاع بنسبة 6.4% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للشهر الثالث على التوالي بدعم من ارتفاع الطلب العالمي على الملاذ الآمن.



واستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها يوم أمس، وذلك وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام، لتكون حركة الذهب محدودة قبل تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.2% ليسجل اعلى مستوى عند 2664 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2657 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2663 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل سعر الذهب يوم أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2670 دولارا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



وشهد الدولار الأمريكي ارتداد لأعلى خلال جلسة الأمس حيث ارتفع بنسبة 0.6% الأمر الذي ساعد على الحد من استمرار الذهب في تسجيل المستويات التاريخية، هذا بالإضافة انتظار الأسواق لحافظ جديد في الأسواق لمعرفة الحركة القادمة للذهب بعد أن ضعف زخم الصعود بعد سلسلة من المكاسب دون الدخول في تصحيح سلبي حتى الآن.

اليوم يصدر عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي حيث يصدر التقييم الأخير لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيانات اعانات البطالة الأسبوعية التي تقيس أداء قطاع العمالة الأمريكي بشكل اسبوعي.



التركيز اليوم في الأسواق سيكون مع تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وعدد من أعضاء البنك الفيدرالي، حيث تترقب الأسواق تصريحاتهم في محاولة لمعرفة مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ومدى نية البنك الفيدرالي للاستمرار في عمليات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.