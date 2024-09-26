مجلس جامعة القاهرة يعلن استعدادات جميع الكليات لبدء العام الدراسي الجديد

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق باسم المجلس الشكر للقيادة السياسية لدعمها الكبير لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، مشيرًا إلى أن عملية التطوير مقرر لها أن تتم على ثلاث مراحل وفق المعايير العالمية، لتنتهي قبل الاحتفال بمرور مائتي عام على إنشاء المستشفى التي تعد درة تاج المستشفيات الجامعية في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.

كذلك ناقش المجلس، انتهاء جميع الكليات من الإستعداد لإستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024/2025، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامي والجدد وبدء تسكينهم وفق القواعد والضوابط المحددة.

وقدم المجلس، التهنئة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لحصولها على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية ASIC ، كما قدم المجلس التهنئة لعلماء الجامعة الذين تم ادراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024، والتي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث تصدرت جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية بـ76 عالما.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة قانونية وفنية وإدارية لمراجعة ملف الوحدات السكنية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، وتقديم تقرير حول نتائج الأعمال، لإنجاز المشروع في أسرع وقت وتسليم الوحدات للملاك بعد تذليل كل العقبات.

وقرر المجلس، توحيد المعاملة المالية نظير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين ببرامج الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتخفيض25%من المصروفات الدراسية لبرامج تدريس اللغة العربية للطلاب الوافدين من غير الناطقين بها.

ووافق المجلس، على إجراء بعض التعديلات على اللائحة الدراسية الخاصة بالدبلوم المهني الخاص "الجيوماتكس" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وتغيير مسمي الدبلوم من (دبلوم مهني بيني) إلى (دبلوم مهني خاص)، وتعديل لائحة الدكتوراة في فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي بالكلية بناء علي خطاب المجلس الأعلى للجامعات، واللائحة المالية الخاصة باللائحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس بكلية الآداب، والتعديلات التي أوصت بها لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات لبرنامج " علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية " برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم.

كما وافق المجلس، على إنشاء برنامج الماجستير المهني في الإدارة الرياضية واعتباره برنامجا بينيا بكلية التجارة، وتحويل الدبلوم المهني في إدارة وتنمية الموارد المالية للمنظمات إلي الماجستير المهني في الاستثمار الاجتماعي المستدام وتنمية الموارد المالية " ماجستير بين قسمي الاقتصاد والإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتحويل برنامج الماجستير المهني " التغذية التخصصية" ليدرس بنظام العامين بدل من نظام العام الواحد بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس على عدد من بروتوكولات التعاون وبمراعاة الاجراءات واجبة الاتباع، ومنها مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة شانجان بالصين في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وكلية الطب بجامعة كريستيان البريتش بألمانيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، واتفاقية التعاون المشترك بين مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومؤسسة مصر الخير لدعم أنشطة قطاع تطوير الجمعيات.

ووافق المجلس أيضًا، علي مذكرة التفاهم بين كلية لهندسة والهيئة القومية للأنفاق، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة ومعهد الإنتاج الحيواني بأكاديمية جواندون للعلوم الزراعية بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطري ومعهد هاربين للبحوث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي وجامعة كوتشانوفسكي ببولندا.

كما وافق المجلس، على تقديم منح دراسية بكليات الجامعة وبرامجها للخمسة الأوائل بالثانوية العامة من كل شعبة من الشعب " علوم – رياضة – أدبي" الملتحقين بالبرامج العامة بالجامعات الحكومية، ويستمر تمتعهم بهذه المنح في حالة حصولهم على تقدير ممتاز.

ووافق المجلس، علي إعفاء طلاب البرامج (عربي – انجليزي – جورجيا) بكلية التجارة من مقرر ريادة الأعمال كمتطلب جامعة إذا تم تدريسه ضمن الساعات المعتمدة بهذه البرامج مع استمرار فرض مقرر ريادة الأعمال كمتطلب جامعة علي برنامج إكتواري وأي برامج تخلو لوائحها من تدريس ذات المقرر.

كما وافق المجلس، علي الإشراف الفني والمالي والإداري لكلية التربية للطفولة المبكرة على دار الحضانة بالجامعة لتكون معملا تعليميا للطلاب يستخدم في التطبيقات العلمية للمواد الدراسية لخدمة العملية التعليمية.

وكان المجلس قد دعا الدكتور ايهاب الشيحي مدير مستشفي الفرنساوي لعرض خطة تطوير المستشفى وما تم منها، حيث عرض أمام المجلس لأعمال التطوير والصيانة التي تمت خلال الاشهر الماضية، والخطوات المزمع القيام بها في الفترة المقبلة.

IMG-20240926-WA0009

IMG-20240926-WA0013

IMG-20240926-WA0005