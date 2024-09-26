ولي عهد الكويت يؤكد الجهود نحو تطوير الشراكة الإستراتيجية مع "الناتو"

أكد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح جهود دولة الكويت نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والنهوض بها خاصة أن بلاده أول دولة انضمت إلى مبادرة إسطنبول للتعاون في عام 2004.

وأشار ولي عهد الكويت - خلال احتفالية مرور الذكرى الـ20 على إطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون في مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس - إلى أن بلاده تحتضن أول مركز من نوعه خارج حدود الحلف وهو مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون الذي تم تدشينه في العام 2017 والذي يحتفل هذا العام بالذكرى السابعة على تأسيسه.

ونوه إلى دور المركز الإقليمي في استضافة العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية والتعليمي، مستعرضا جهود دولة الكويت المستمرة في تعزيز التواصل بين الدول الشريكة وحلف شمال الأطلسي ورفع مستوى الحوار السياسي والأمني والتعاون الفني والتدريبي بين الجانبين بما يفضي إلى استقرار المنطقة.

ومن جانبه، أكد ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي، أهمية الجهود والدور الذي تقوم به دولة الكويت في تعزيز الشراكة بين حلف الناتو ودول المبادرة.

وحضر الاحتفالية ممثلو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول الشركاء في مبادرة إسطنبول للتعاون بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.