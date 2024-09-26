"الاتصالات" يعلن مواعيد العمل الشتوية لمنافذ بيع الخدمات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات جديدة بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات، وذلك بالتزامن مع قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية لمراكز البيع والمحلات التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة، 27 سبتمبر 2024.

وتحدد أوقات عمل منافذ بيع خدمات الاتصالات كما يلي:

طوال أيام الأسبوع (باستثناء الخميس والجمعة): من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:30 مساءً.

يوم الخميس: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:30 مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة 2:00 ظهرًا حتى 10:30 مساءً.

كما يتوجب على منافذ بيع خدمات الاتصالات الموجودة داخل المراكز التجارية الالتزام بالمواعيد المقررة لتلك المراكز.