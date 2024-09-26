محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان مشروعات حياة كريمة

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية واللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى بحضور الدكتورة سلوي أبو العينين، رئيس مدينة شبين القناطر، جولة تفقدية موسعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر.

شملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث أكد المحافظ على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، مؤكدًا على وجود خطط واضحة لتجاوز هذه التحديات وضمان استكمال المشروع في الوقت المحدد.

وتفقد المحافظ عدد من المشروعات التي جرى الانتهاء منها ولم يتم تسليمها لوجود عدد من الملاحظات أو التعديلات ومن بينها أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الزهويين ومركز شباب كفر الشوبك ومركز شباب الشوبك ومركز شباب عرب الصوالحة.

وأكد محافظ القليوبية خلال الجولة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق سير العمل، كما وجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمقاولين والمشرفين على تنفيذ هذه المشروعات.

وأثناء الجولة، جرى طرح عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، مثل تأخر بعض المواد الخام أو وجود بعض المعوقات الميدانية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجان فنية لدراسة هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، وذلك لضمان استمرار العمل في هذه المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة.

وأشار المحافظ إلى عدد من المشروعات التي جرى الانتهاء منها مؤخرًا، مثل أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الزهويين ومركز شباب كفر الشوبك ومركز شباب الشوبك ومركز شباب عرب الصوالحة، مؤكدًا على أهمية هذه المشروعات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق.

كما جرى خلال الجولة الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين حول هذه المشروعات، حيث أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدين على أهميتها في تغيير واقع حياتهم.

مشروعات حياة كريمة

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