نجوم الفن يدعمون لبنان بعد الغارات الإسرائيلية

دعم مجموعة من نجوم الفن لبنان عقب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني التي نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف فضلا عن المئات من الجرحى والمصابين، وقال نجوم الفن عبر حساباتهم على موقع "إكس" الآتي:

قالت النجمة شريهان:"لبيروت من قلبى سلامٌ لبيروت وسلام إلى جارة القمر فيروز الكرامة والإرادة، وكل شعبها القوي العظيم برداً سلامٌ لبيروت".

وتوجهت الفنانة كندة علوش بالدعاء إلى الله وقالت:"يارب تحمي بلد الجمال والذوق يارب تحمي البلد الي بعشقها.. النا فيها أهل وقرايب وأصحاب يارب تحمي أهلها من كل شر.. يارب تحمي لبنان.. وتحمي كل بلادنا".



أيضا الفنانة اللبنانية كارول سماحة دعت الله وقالت:"بلدنا بأمانتك يا رب لبنان بحمايتك احفظه من كل شر".



ووصف الفنان راغب علامة ما حدث وقال:"اسرائيل الإرهابية متعطشة للدماء وخصوصاً دماء الأطفال والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب ، لم تشبع من دماء الأبرياء في غزة والآن تمارس إجرامها على أبرياء لبنان بذريعة الحرب".

وتابع راغب:"اللهم نستودعك لبناننا الحبيب وأهلنا في كل مناطق لبنان وارفع عنا هذا الإجرام وهذه الغيمة السوداء يا رب العالمين آمين".



من جانبها طالبت الفنانة اللبنانية إليسا بتفعيل العقوبات الدولية على إسرائيل وقالت:"لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيداً عن الحروب و القتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد".

وتابعت إليسا:"ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟ نجدد النداء: لبنان لا يريد الحرب".



وأفصح الفنان نبيل الحلفاوي عن رؤيته للمشهد السياسي بعد غارات إسرائيل على لبنان وقال:"فشل نتنياهو رغم حرب الإبادة التي شنها على غزة في تحقيق أي هدف.. سواء المعلن(القضاء على حماس) أو الخفي(إخلاء القطاع وتهجيرهم إلى سيناء) أو المفروض عليه(استعادة الرهائن) مما ينهي مستقبله السياسي بل وما هو أكثر. هذا الفشل هو ما دفعه لكسر قواعد الاشتباك مع حزب الله وجره للتصعيد".



وتابع الحلفاوي في منشور ثان:"لولا الحماية الأمريكية والغربية لما جرؤت إسرائيل على العربدة في المنطقة وشن حروب الإبادة بلا ضابط ولا رابط".

وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صدمتها وقالت:"يا رب اللي عم يصير عنا جنون، كل شبر من أرضنا من ‎الجنوب للشمال منحطه قدامك، خلّي عينك علينا".



وفقد الفنان اللبناني رامي عياش الأمل في عالم عادل وقال:"ما بقى في كلام يعبّر. قلبنا ع لبنان لا البلد ولا شعبه بيستاهل اللي عم يصير ما في غير الصلاة".