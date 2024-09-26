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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وزيرة البيئة تعقد لقاءً مفتوحًا بصالون الصحفيين الإثنين المقبل

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تقيم نقابة الصحفيين لقاءً مفتوحًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين.

يتناول اللقاء "أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجى إقليميًا ودوليًا".

كما يتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة البيئة، والصحفيين والمختصين في الملف البيئي للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

ويقام الصالون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر نقابة الصحفيين يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر 2024م. والذي يعقد على هامش معرض الكتاب بنقابة الصحفيين، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين خلال الفترة من 25 سبتمبر لـ 5 أكتوبر المقبل.

تقيم نقابة الصحفيين لقاء مفتوح ا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين يتناول اللقاء أهم مستجدات الملف البيئي في مصر وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجى إقليمي ا ودولي ا