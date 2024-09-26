إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

إصابة 12 شخصًا في حادث مروري

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.