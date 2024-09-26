التحقيق مع 3 أشقاء تعدوا بالضرب على رئيس حي أبو النمرس

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام ٣ أشقاء بالتعدي بالضرب وإلقاء حجارة على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس خلال تواجده أثناء حملة إزالة تعديات بقرية شبرامنت، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضرب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشقاء المتهمين بالتعدي بالضرب وإلقاء حجارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس خلال تواجده أثناء حملة إزالة تعديات بقرية شبرامنت.

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام 3 أشقاء بالتعدي بالضرب علي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والتسبب في إصابته بكدمة في الوجه حال تواجده رفقة حملة إزالة تعديات بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام حملة من الحي بإزالة جمالون مخالف بقطعة أرض ملك 3 أشقاء، وعقب ذلك أعاد المتهمين بنائه مرة أخرى وعقب حضور حملة إزالة مرة أخرى نشبت مشادة كلامية بين مالكي الأرض ورئيس الحي، وقام المتهمون بإلقاء الحجارة على الحملة مما تسبب في إصابة رئيس الحي "زينهم أحمد" بكدمة في الوجه جرى نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.