وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة دمياط

قام محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارة دمياط التعليمية في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية،

وشملت الجولة مدارس عباس حلمي زاهر تعليم أساسي والإمام العادل والشاعر الإسمر الابتدائيتين، وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية بشكل عام، كما قام بتفقد الفصول الدراسية والتأكد من سد عجز المعلمين وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه بالمستوى التعليمي الذي شاهده في المدارس التي زارها، مشيداً بجهود المعلمين والطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، معرباً عن ثقته في قدرة المعلمين والطلاب على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية للتأكد من تطبيق الكثافة الطلابية المقررة ولتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب، بالإضافة إلى التأكد من سد العجز في المدرسين مؤكدا علي أهمية توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لجميع المواد الدراسية.

كما قام بمتابعة عملية تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب للتأكد من استعدادهم للعام الدراسي الجديد و متابعة أعمال الصيانة مشددا على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس لتوفير بيئة آمنة للطلاب و أهمية توفير الأنشطة اللاصفية للطلاب لتنمية مواهبهم وقدراتهم بالإضافة إلى متابعة الانضباط الإداري والتشديد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المدرسية.

وجاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.