الصناعة: "مصر الرقمية" هي المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة

أصدرت وزارة الصناعة المصرية، بيانًا إعلاميًا، اليوم الخميس، أكدت خلاله، أن المنصة الإلكترونية للوزارة والتي تم اطلاقها يوم 1 سبتمبر 2024 تحت عنوان "منصة مصر الصناعية الرقمية "www.madein.eg هي المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة الصناعة المصرية والتي يتم من خلالها طرح أراضي المناطق الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية والتقديم على الخدمات الخاصة برخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي.

وأهابت وزارة الصناعة بالمستثمرين خلال بيانها، بالتعامل فقط مع منصة مصر الصناعية الرقمية بهذا الشأن وعدم التعامل مع أي منصات أخرى.