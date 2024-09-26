وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي "حلوان للأجهزة المعدنية" و"حلوان لمحركات الديزل"

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، وذلك في إطار سلسة الزيارات الميدانية المفاجئة المتواصلة لمختلف الشركات والوحدات التابعة والتي يحرص على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية.

واستهل الوزير الزيارة بتفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 360 الحربي) بدايةً من وصول المواد الخام للخط وتنفيذ مراحل التصنيع المختلفة وصولاً إلى المنتج النهائي، حيث تعد الشركة رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة مثل (السخانات، البوتجازات، التكييفات، الثلاجات والديب فريزر، الغسالات) وتشارك بمنتجاتها في المبادرات والمشروعات التنموية الهامة مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل كما تحظى منتجاتها بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة.

كما تفقد مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

واستعرض المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة "حلوان للأجهزة المعدنية" وكذا أطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني وكذا المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالي، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ مختلف المشروعات والحرص على تسليمها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، ووجّه بالمتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة الشاملة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

عقب انتهاء الزيارة للشركة (مصنع 360 الحربي) قام مصطفى وزير الإنتاج الحربي بمرور آخر حيث توجّه إلى شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، والتي تعمل في مجالات إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وتصنيع مسامير للربط على الساخن والبارد إلى جانب تصنيع موفرات المياه وتفقد السيد الوزير خطوط الإنتاج والمخازن بالشركة.

كمت قام الوزير بالاطلاع على ما استعرضه المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 909 الحربي) وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج وموقف المخزون ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الخطط المستقبلية لتطوير الأداء بالشركة، وتابع السيد الوزير مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً على حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.