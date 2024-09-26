تطبيق نموذج محاكاة لسقوط الأمطار بعدد من المناطق بالإسكندرية

قالت المهندسة زينب السيد، رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية، إنه في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار وبحضور اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، ومديرية الطرق والنقل، تم تطبيق نموذج محاكاة لسقوط الأمطار في الواحدة صباحًا اليوم بعدة مناطق بالحي.

وشملت هذه المناطق أسفل نفقي عبد المنعم رياض 2، 1 بشارع قنال السويس، كوبرى محرم بك وطريق الكورنيش امام مبني إدارة الجامعه وبمنطقة سبورتنج.

وأضافت السيد، أنه تم ضخ 176 م٣ من المياه باستخدام 22 عربة مياه في 5 مناطق، لاختبار قوة تصريف شنايش الأمطار، وكفاءة سحب الطلمبات ومحطات الرفع، ومعدلات التصريف، وكذا اختبار مناسيب الأسفلت، وتم تطبيق نموذج المحاكاة بنجاح.

أشرف على تنفيذ النموذج مدير وقيادات منطقة وسط للصرف، بحضور إدارات الطرق والأزمات والكوارث والمتابعة بحي وسط.

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، وتطبيق نموذج محاكاة لسقوط الأمطار بعدد من المناطق الساخنة بحي وسط.