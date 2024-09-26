لا شبهة جنائية في وفاة طالب شنقًا داخل منزله بالصف

صرحت جهات التحقيق بجنوب الجيزة بدفن جثمان طالب أنهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية عقب مشادة كلامية مع شقيقه بسبب مشاهدة فيلم سينمائي على التلفزيون داخل مسكنهما بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

وخلال تحقيقات النيابة وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين شقيقه أثناء مشاهدة فيلم سينمائي على التلفزيون وقيام والده بنهرهما، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

طالب يشنق نفسه بسبب التلفزيون

تلقى الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود" 17 سنة، طالب، مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.