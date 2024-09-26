سموتريتش يرفض اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الخميس.

وقال سموتريتش، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "يجب الا يتم إعطاء العدو الوقت للتعافي وإعادة التنظيم من أجل مواصلة الحرب بعد 21 يوما."

وأضاف: "اما استسلام حزب الله أو الحرب، هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة السكان والأمن إلى الشمال."

بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، إنه يؤيد وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية، ولكن فقط إذا اقتصر على أسبوع بدلا من 21 يوما.

ودعا بلاده إلى قبول الاقتراح الأمريكي الفرنسي، متابعا: "ولكن لمدة 7 أيام فقط، من أجل عدم السماح لحزب الله بإعادة تأهيل أنظمة القيادة والسيطرة."

وقال عبر حسابه علي "اكس": "لن نقبل أي اقتراح لا يتضمن إخراج حزب الله من حدودنا الشمالية."

يشار إلي أن اقتراح وقف إطلاق النار يشمل هدنة لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله.