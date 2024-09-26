حصول صيدلة حلوان على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية كلية الصيدلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الاعتماد المؤسسي يأتي بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

وأوضح القاصد أن لجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية وذلك عن طريق تطوير المناهج بشكل مستمر، و تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى أن حصول كلية الصيدلة على الاعتماد المؤسسي يُعد نتاج فريق عمل مؤسسي مكون من الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى جانب توفير الموارد والإمكانات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية وذلك لتحقيق هدف الجامعة في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية الصيدلة على الجهد الكبير المبذول؛ للنهوض، والارتقاء بها مما أهلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما وجه الشكر لفريق مركز ضمان الجودة بالجامعة؛ لتقديمه الدعم الفني للكليات، لتأهيلها للاعتماد.