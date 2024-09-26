اعتماد معهد الكبد القومي بالمنوفية من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية عن حصول معهد الكبد القومي بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الاعتماد المؤسسي يعد مؤشرًا هامًا للتميز والتحصيل الأكاديمى في المؤسسات التعليمية، حيث يتطلب من الكلية تحقيق معايير الجودة المطلوبة التي تتطلب العمل الجماعي الجاد من قبل أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وإصرارههم علي التميز الأكاديمي.

وأكد القاصد على أنه في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية، والتعليمية، والبحثية، نجحت العديد من كليات ومعاهد الجامعة في تحقيق الاعتماد المؤسسي، كما تمكنت العديد من الكليات من الحصول على تجديد الاعتماد، مطالبًا بالاستمرار على ذات النهج والتميز فيما هو قادم.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن معهد الكبد القومي بالجامعة من الصروح الطبية المتميزة في مصر والشرق الأوسط ويضم أجهزة طبية حديثة وكوادر طبية متميزة ويقدم خدماته لأهالي المحافظة والمحافظات الأخرى والدول العربية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة معهد الكبد القومي على الجهد الكبير المبذول، وذلك للنهوض والارتقاء به، مما أهله للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مثمنًا جهود مركز ضمان الجودة بالجامعة؛ لتقديمه الدعم الفني للكليات والمعاهد لتأهيلهم للاعتماد.