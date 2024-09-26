استشهاد 23 سوريًا في غارة إسرائيلية على بلدة يونين اللبنانية

كشف مسؤول محلي لوكالة رويترز عن استشهاد 23 سوريًا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال في غارة إسرائيلية على بلدة يونين اللبنانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.