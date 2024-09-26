ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 23 سوريًا في غارة إسرائيلية على بلدة يونين اللبنانية

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مسؤول محلي لوكالة رويترز عن استشهاد 23 سوريًا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال في غارة إسرائيلية على بلدة يونين اللبنانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

غارة إسرائيلية بلدة يونين اللبنانية