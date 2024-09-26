حبس سائق شركة نقل ذكي لتحرشه بفتاة في الدقي

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بحبس سائق “يعمل على أحد تطبيقات النقل الذكي”، لتحرشه بإحدى السيدات بعدما لامسها جسديًا أثناء سيرها بالشارع أمام المركز القومي للبحوث، في منطقة الدقي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل ضبط سائق تحرش بفتاة في الدقي

وفي التفاصيل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق لقيامه بارتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالجيزة، بعدما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة) “ياسمين. ص” (25 سنة)، محاسبة، بتضررها من قائد إحدى السيارات "لا تعلم بياناته" لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة “أحمد. م ”، 34 عامًا.. (سائق "يعمل على أحد تطبيقات النقل الذكي" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.