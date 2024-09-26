محافظ الجيزة: 3 مشروعات لمعالجة ورفع الصرف الصحي لدعم القرى المحرومة بأطفيح.. صور

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عدداً من محطات الصرف الصحي لما لها من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين وإنشاء بنية تحتية متكاملة للقرى غير المخدومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى مركز ومدينة أطفيح.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين بنسبة تنفيذ ١٠٠ % بسعة ٢٥ ألف م٣ يوميا، ومصممة على طاقة استيعابية مستقبلية ٤٠ ألف م٣ يوميا لتحقيق الاستفادة لعدد ٨ قرى بحوالي ٢٠٠ ألف نسمة .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لتعظيم الاستفادة منها في خدمة قرى "كفر الواصلين - القبابات - الكداية - الصالحية - كفر قنديل - منية الرقة - الرقة القبلية - الرقة البحرية " .

كما عاين المهندس عادل النجار محطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين الرئيسية والمجهزة بعدد ٥ طلمبات رفع، والتي تعد نقطة تجميع ومصب لخدمة عدد من القرى ورفعها لمحطة المعالجة الثلاثية واستغلالها الاستغلال الأمثل في الغابات الشجرية.



كما حرص محافظ النجار على إجراء تشغيل تجريبي للمحطة للتأكد من جاهزيتها على الوجه الأكمل لدخولها الخدمة .

كما شملت جولة محافظ الجيزة معاينة محطة رفع الصرف الصحي بصول الرئيسية حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة ١٠٠% وبطاقة حوالي ١٢ ألف م٣ يوميا، ومن المقرر إطلاق التيار الكهربائي الأسبوع القادم لتكون جاهزة لدخولها الخدمة.

وخلال الجولة استمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين، مؤكدا على الأجهزة المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الجارية لخدمة المواطنين .

كما أكد على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المناطق المحرومة.