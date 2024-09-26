اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد رئيس الجامعة على استمرار دعم إدارة الجامعة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاعتماد كافة البرامج الأكاديمية بالكليات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من أجل الارتقاء بالسمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة، وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية، وتطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل.

ووجه "الجيزاوي" التهنئة والشكر لكل منسوبي الكليات التي تم اعتماد برامج بها ، ولمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

من جانبه قال الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد أن البرامج التي تم اعتمادها بكلية الهندسة بشبرا هي: هندسة الاتصالات والالكترونيات، وهندسة الحاسبات، وهندسة الاتصالات والحاسبات، والهندسة الصناعية.

وأضاف "غانم"، أن الكليات التي حصلت علي منح الاعتماد المشروط هي كلية الفنون التطبيقية لبرامج النحت والتشكيل المعماري والترميم، والمنتجات المعدنية وإلحلي، وكلية التربية لبرامج العلوم والتربية (تخصص الرياضيات) عام، والعلوم والتربية (تخصص الفيزياء) عام، وكلية الزراعة لبرامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية، ووقاية النبات، وعلوم الأغذية، وكلية العلوم لبرامج التكنولوجيا الحيوية، والجيولوجيا، وعلوم الحاسب، والكيمياء.

وأشار مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد إلى البرامج التي أخذت منح مهلة وهي برامج كلية هندسة بنها الهندسة المعمارية، وهندسة وإدارة التشييد.