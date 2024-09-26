انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على مراكز وقرى الشرقية

انخفضت درجات الحرارة بمراكز وقرى محافظة الشرقية، منذ صباح اليوم الخميس، لتصل إلى 35 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة على بعض المراكز والقرى، بينما تتراجع خلال فترات الليل.

وكانت محافظة الشرقية، قد رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الطقس الحار، حيث تواصل غرفة عمليات المحافظة متابعة حالة الطقس بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وأشارت تقارير غرف عمليات محافظة الشرقية، إلى عدم ورود أي شكاوى خاصة بارتفاع درجات الحرارة.

وشدد محافظ الشرقية، على رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الحارة الحالية، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارًا.

وتعرضت مراكز ومدن محافظة الشرقية مطلع الأسبوع الماضي إلى موجة طقس حارة وارتفاع كبير في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وحرصت أعداد كبيرة من المواطنين على عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.

وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي موجة حارة قوية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتراوحت درجات الحرارة العظمى يوم الخميس الماضي ما بين 37 و40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل محافظة أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وقدمت الهيئة عدد من النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة ومنها:

- المواظبة على شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).

- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق.

- استخدام واقي الشمس بانتظام.

- تهوية المنازل بشكل جيد.

- مراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.