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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. الأهلي يخوض تدريبه الأخير على ملعب "الملز" قبل مواجهة الزمالك

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب فيصل بن فهد بالملز، وذلك استعدادًا لمباراة الزمالك غدًا الجمعة في السوبر الإفريقي.

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح، بينما يرتدي الزمالك للزي الأسود كاملاً، "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

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