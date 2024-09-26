بالفيديو.. محلل سياسي: إسرائيل بدأت اجتياح لبنان برًا وبحرًا وجوًا لضرب حزب الله

أكد محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، أن إسرائيل بدأت اجتياح لبنان برًا وبحرًا وجوًا لضرب حزب الله، لافتا إلى أن تل أبيب لديها تفوق في الحرب الاستخباراتية والإلكترونية والتسليحية.

وذكر محمد سعيد الرز، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: إسرائيل قاب قوسين أو أدنى من الدخول في حرب برية مع حزب الله، وهذا ما يريده حسن نصر الله.

وأضاف محمد سعيد الرز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية مصر حذرا من تطورات الحرب التي قد تتوسع وتصبح حربا عربية إسرائيلية، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم قائلا: الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على ما يحدث في لبنان وغزة، وهدف الأمريكان هو خدمة اللوبي اليهودي، واعتبار إسرائيل الابن المدلل لها في الشرق الأوسط.



