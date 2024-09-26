وزارة الثقافة تبدأ التحضير لسيمبوزيوم أسوان للنحت 2025

اجتمع المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر ديوان محافظة أسوان لمناقشة التجهيزات الجارية لإقامة الدورة التاسعة والعشرين من سيمبوزبوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت، والذي يقام خلال الفترة من منتصف يناير القادم وحتى 22 فبراير 2025.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للوصول بالخدمة الثقافية إلى ربوع مصر، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وحضر الاجتماع مهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والهندسية بالمحافظة والوزارة؛ حيث تناول الاجتماع دراسة إقامة أنشطة ثقافية وفنية مصاحبة لفعاليات الدورة الجديدة، ويكون لها تأثير على المجتمع الأسواني بشكل عام وعلى المهتمين بفن النحت بشكل خاص.

حراك ثقافي ومعرفي

كما تطرق الاجتماع لكيفية إقامة أنشطة داخل المؤسسات التعليمية بالمدارس والجامعات من أجل توسيع المعرفة بأهمية سيمبوزيوم النحت لدى النشء والشباب، وكذلك التعرف على فنون وثقافات الهوية المصرية وإحداث حراك ثقافي ومعرفي بالمحافظة.

وصرح "السطوحي" أن اجتماع اليوم بحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إنجاح الدورة القادمة، وتعظم الدور الذي يلعبه السيمبوزيوم، وأن يكون له تأثير تفاعلي مع المجتمع من خلال التعاون الكبير مع محافظة أسوان، والتي دائما ما تقدم الدعم الكبير في إنجاح فعاليات السيمبوزيوم منذ إنشاؤه.

تجميل المحافظة بالقطع الفنية الناتجة

كما تم الاتفاق على دراسة وضع القطع الفنية الناتجة على مدار دورات السيمبوزيوم السابقة، والتي تم وضعها في الفارغات العامة ضمن خطة تجميل المحافظة، من أجل إعادة صياغتها وفقاً للدراسات البصرية الحالية بشكل يتعامل إيجابيا مع قيمتها الفنية والثقافية.

ويذكر أن الدورة القادمة هي الدورة رقم 29 للسيمبوزيوم الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وينظمه صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة منذ عام 1996.