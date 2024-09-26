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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. كيف استقبلت رابطة الأهلي بالسعودية اللاعبين استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي؟

بعثة الأهلي تصل السعودية
بعثة الأهلي تصل السعودية
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أكد محمد شريف، رئيس رابطة النادي الأهلي في السعودية، أن وصول حضور الجماهير لاستقبال بعثة الأهلي بالسعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك رسالة طمأنة للاعبين والجهاز الفني.

وتابع محمد شريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، المذاع على قناة صدى البلد: جمهور الأهلي منتشر في كل مكان وخاصة في السعودية والإمارات وقطر.

وأضاف محمد شريف أن حضور الجماهير لاستقبال بعثة الأهلي في المطار لم يتم بسبب عدم وجود ترتيبات أمنية، منوها بأن تم التنسيق على حضور عدد معين أمام فندق الإقامة.

واختتم قائلا: لم يتم التواصل مع كل جمهور الرابطة ولم يتم نشر أي دعوات على صفحات الرابطة بمنصات التواصل الاجتماعي، مختتما: اللاعبين ردوا تحية لنا، وهناك تركيز قوي من الجهاز الفني واللاعبين.


 

رابطة النادي الأهلي في السعودية استقبال بعثة الأهلي بالسعودية السوبر الافريقي