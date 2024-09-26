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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. انفراجة في أزمة الأدوية وضخ كميات كبيرة الفترة المقبلة

الأدوية
الأدوية
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أكد عبد الصمد ماهر، المتخصص في شئون وزارة الصحة، أن بداية أزمة الأدوية كانت بسبب مشكلة نقص الدولار في السوق المصرية، لافتا إلى أن بعض المصانع توقفت، خاصة أن دورة الإنتاج تأخذ نحو 7 شهور، ومخزون المصانع انتهى في الصيدليات تزامنا مع أزمة الدولار.

وتابع عبد الصمد ماهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، المذاع على قناة صدى البلد: لن يكون هناك خفض لأسعار الدواء برغم ضخ كميات كبيرة من المنتجات الفترة الأخيرة، سواء خاصة بأمراض السكر والضغط والنواقص.

وأضاف أن هيئة الدواء تشن حملات على الكيانات الوهمية التي تسرق الأدوية داخليا، ومعرفة مصادر الأدوية المقبلة من الخارج، والكشف عن الأدوية منتهية الصلاحية التي يتم تدويرها.

واختتم قائلا: الأدوية منتهية الصلاحية لا تتخطى نسبة 1% من إجمالي الأدوية بالسوق.


 

ضخ كميات أدوية انفراجة أزمة الأدوية