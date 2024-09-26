الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن سفارة الصين في لبنان حذرت مواطنيها من السفر إلى هناك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ووسّعت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان أمس، ما أدى إلى استشهاد 72 شخصًا على الأقل، وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إنّ شنّ هجوم بري أمر محتمل.

وبحسب "رويترز"، ترسل بريطانيا قوات إلى قبرص لتنضم إلى سفينتين تابعتين للبحرية الملكية البريطانية هناك بالفعل لتكون جاهزة للمساعدة في إجلاء المواطنين العالقين في لبنان.

وفي سياق متصل، أخبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، الصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هناك خطرًا بإغلاق مطار بيروت لفترة طويلة، ونصحت الأستراليين بالمغادرة الآن، قائلةً "إنها اجتمعت مع نظيرها البريطاني ديفيد لامي، وناقشت الحاجة إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، يعيش في لبنان نحو 15 ألف أسترالي، وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في تصريحات لقناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، أنه نظرًا للأعداد الكبيرة التي نتحدث عنها، سيكون من الصعب حل هذا الوضع، مضيفًا "أننا نجري اجتماعات بشأن هذا الأمر من خلال الهيئات المختصة على مدى فترة من الزمن، بما في ذلك التواصل مع أصدقائنا وحلفائنا".

وفي عام 2006، أجلت أستراليا أكثر من 5 آلاف من مواطنيها و1200 أجنبي آخرين من الموانئ اللبنانية، بالتعاون مع سوريا والأردن وقبرص وتركيا، إبان الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وكانت هذه الإجراءات أكبر عملية إجلاء في تاريخ أستراليا، وشاركت فيها 17 سفينة و22 طائرة أسترالية وأكثر من 470 حافلة.