وزيرا "الاتصالات" و"الشباب" يكرمان البطل الأولمبي أحمد الجندي وطلاب جامعة مصر للمعلوماتية المتفوقين رياضيًا

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في احتفالية نظمتها جامعة مصر للمعلوماتية، بتكريم طلاب الجامعة الذين حققوا إنجازات رياضية بارزة على مستوى العالم، يتصدرهم البطل الأولمبي أحمد الجندي، الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال، الذي أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، محطماً الرقم القياسي الأولمبي بتسجيله 1555 نقطة.

وأقيمت مراسم التكريم بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، والمهندس بكر البيومي، نائب وزير الاتصالات للتخطيط البحثي التكنولوجي، والدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطلاب الرياضيين المتفوقين، ومنهم الطالب محمد الجندي، الفائز بالميدالية الذهبية في كأس العالم للخماسي الحديث – المجر 2024، والطالبة زينة عامر الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجامعات بالخماسي الحديث – ليتوانيا 2024. كما تم تكريم الطالب يوسف ناجي، حارس منتخب الشباب لكرة اليد، الذي حصل على الميدالية الذهبية في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد – تونس 2024.

كما تم تكريم والدي البطلين أحمد ومحمد الجندي، تقديرًا لدعمهما الكبير لنجاح أبنائهما، إلى جانب تكريم اللواء حازم الدمهوجي، نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وأطقم التدريب المشرفة على اللاعبين.

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن النجاح يتطلب العمل الجاد والالتزام، مشيدًا بنموذج البطل الأولمبي أحمد الجندي الذي يمثل مثالاً يُحتذى به. وأوضح أن جامعة مصر للمعلوماتية تقدم منظومة متكاملة لدعم الطلاب المتفوقين رياضيًا، مشددًا على استمرار الدعم من وزارة الاتصالات.

من جهته، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية دعم القيادة السياسية للرياضة، وحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات لتوفير المنح الدراسية للرياضيين.

بدورها، أعربت الدكتورة ريم بهجت عن تقديرها لجهود الأبطال الرياضيين وحرص الجامعة على دعمهم. وذكرت أن الجامعة ستقدم حزمة من الحوافز لدعم الأبطال الرياضيين.

وفي ختام الاحتفالية، عبر أحمد الجندي عن سعادته بالتكريم، موجهًا الشكر للجامعة على الدعم الذي تلقاه في مسيرته الرياضية، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من البطولات.

ونبذة عن جامعة مصر للمعلوماتية

تعد جامعة مصر للمعلوماتية من أوائل الجامعات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا. تأسست بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وتضم أربع كليات تقدم برامج تعليمية متخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل في أحدث مجالات التكنولوجيا.