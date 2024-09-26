حبس المتهم بقتل حداد بعدما شاهده في وضع مخل مع شقيقته بالجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بقتل حداد وتمزيق جسده بسكين والتسبب في خروج أحشائه من جسده.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، أن الواقعة حدثت بمنطقة تابعة لدائرة مركز أوسيم وأقدم المتهم على قتل الضحية بعدما شاهده في وضع مخل مع شقيقته عند دخوله لمنزلها.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

عاطل يقتل عشيق شقيقته في أوسيم

وأنهى عاطل حياة حداد بعدما وجده داخل منزل شقيقته بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل أحد الأشخاص داخل منزل بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة حداد بها آثار طعن مع وجود خروج لأحشائه داخل منزل إحدى السيدات.

بعمل التحريات تبين أن المجني عليه ارتبط بعلاقة غير شرعية بمالكة المنزل وخلال تواجده رفقتها حضر شقيقها وعند رؤيته المجني عليه قام بمطاردته وضربه بقطعة حديدية وطعنة مما تسبب في خروج أحشائه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.