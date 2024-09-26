استرداد الأراضي غير المنزرعة من المستثمرين في الوادي الجديد

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز؛ وذلك لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، واسترداد مستحقات الدولة.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف الطلبات الموجودة بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة تجاه غير الجادين في تقديم الطلبات والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.

وكلف بمراجعة موقف الطلبات غير الجادة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، واسترداد غير المنزرع من الأراضي وتقنين وضع المنزرع منها.

كما وجه المحافظ باستمرار لجان المرور على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة والتحفظ على المعدات الموجودة لحين سداد المديونية المستحقة، وفتح باب سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات الموجودة على منظومة التقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة 372 من القانون 164 لسنة 2009 حيال المتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم ،ووقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات.