مسئول أمريكي: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله خلال ساعات

أفاد مسئول أمريكي رفيع المستوى للقناة الـ 13 الإسرائيلية، إنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله، وسيدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعوا، يوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا بين الجانبين.

وقال الرئيسان في بيان مشترك: "لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الإسرائيلية - اللبنانية لضمان سلامة السكان وعودتهم الآمنة إلى ديارهم"، ودعا الجانبان إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان لإعطاء فرصة للدبلوماسية وللنجاح في تجنب المزيد من التصعيد على الحدود.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أنه من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال ساعات، وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك.

وجاء في بيان بايدن وماكرون أيضًا: “إن تبادل إطلاق النار منذ 7 أكتوبر، وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين، يهدد بنزاع أوسع نطاقًا، ويلحق الضرر بالمدنيين”.

ودعت الولايات المتحدة والعديد من حلفائها، أمس الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود الإسرائيلية- اللبنانية في محاولة لمنع اندلاع حرب إقليمية، وتحريك محادثات إطلاق سراح الرهائن المتوقفة بين إسرائيل وحماس.

ويأتي الاقتراح، الذي وصفه أحد كبار المسؤولين الأمريكيين بأنه "اختراق مهم"، وسط قتال دام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، يخشى الكثيرون أن يمتد إلى صراع أوسع نطاقا.