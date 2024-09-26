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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد الوزيران بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي في القاهرة الأسبوع الماضي، وأكدا مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لتكثيف جهود العمل على وقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.

وزير الخارجية والهجرة الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور بدر عبد العاطي أنتوني بلينكن