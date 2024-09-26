اليوم.. محاكمة المتهمين بالتزوير والإهمال في معالجة طفل بمستشفى أم المصريين

تستكمل الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهمين في قضية اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين بالجيزة.

محاكمة المتهمين بالتزوير والإهمال في معالجة طفل بمستشفى أم المصريين

وجاء بأوراق القضية أن النيابة وجهت إلى المتهمين "ع. ح" طبيب مقيم بمستشفى أم المصريين، "ن. ر" ممرضة، "م. ع" فني عظام، "ر. أ"، تهمة اختلاس ورقة علاج الطفل “س.ط”، والتي وجدت في حيازة المتهم الأول، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية.

وقال والد الطفل، إنه حال محاولة نجله السير على قدميه سقط على كف يده اليسرى فتورمت، فتوجه مسرعا لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى أشعة لنجله واكتشفوا عقبها أن نجله مصاب بشرخ بالعظم في يده اليسرى وأشاروا عليه الأطباء بأن يذهب لمستشفى بها طبيب أخصائي أطفال، فتوجه بالطفل رفقة الشاهدة الثانية إلى مستشفى أم المصريين العام، فوقع المتهم الثالث الكشف الطبي على نجله ظنا منه أنه طبيب بالمستشفى منخدعا بمناداة الجميع له بلقب الطبيب، فناظر نجله واطلع على الأشعة التي بحوزته، لافتا إلى أن المتهم الثالث أخبره بأن الطفل في حاجة لتركيب جبيرة بالذراع اليسرى، وكلف إحدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته، وعقب ذلك قرر له أن يأخذ الطفل ويغادر وأرشده على علاج ليعطيه للطفل.

وأشار والد المجنى عليه أنه عقب عودته للمنزل فوجئ بزيادة الورم بذراع نجله وازرقت فتوجه فورًا لمستشفى القصر العينى قسم الطوارئ وعقب إجراء الفحوصات الطبية للطفل قرر له الطبيب أن الطفل كان لا يحتاج لجبيرة طبية، لكن يحتاج لعلاج فقط.

وتابع أن الجبيرة تسببت فى حدوث غرغرينة فى الشرايين والتى تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع لأن الغرغرينة الناتجة عن الجبيرة انتشرت فى الذراع ولا يمكن الانتظار، لأنها ستتسبب فى تسمم الجسم كله، وتم إجراء الجراحة وبتر الذراع اليسرى للطفل، فأبلغ الشرطة بذلك.