السوبر الإفريقي.. ملعب الشباب السعودي يستضيف المران الختامي للزمالك قبل مواجهة الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعداداً لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يرغب في خوض المران الختامي على ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف مباراة السوبر الأفريقي غداً الجمعة، إلا أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أخطروا النادي بصعوبة ذلك الأمر سواء للزمالك أو الأهلي نظراً لقيام المسؤولين على الملعب بإنهاء بعض الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمباراة .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غداً الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.