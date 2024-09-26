كيف تؤثر ضغوط العمل بالسلب على الموظفين؟

هناك بعض من الوظائف التي تعتبر بيئة العمل فيها سامة للموظفين بسبب الضغوطات وعدم توفير سبل الراحة والإبداع والصراعات بين الموظفين.

الآثار السلبية لضغوط العمل

وهذه البيئة لها آثار سلبية على الموظف بجانب ضغوط العمل، ومن الآثار السلبية لضغوط العمل على صحة الموظفين:

الصداع.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

اضطرابات في النوم.

ارتفاع ضغط الدم .

أمراض القلب والأوعية الدموية

الإصابة بالقلق والتهيج.

الاكتئاب.

المشاعر المصطنعة.

الإصابة بفقدان الذاكرة الجزئي.

ضعف اتخاذ القرارات.

مواجهة صعوبة في عملية التفكير.

عدم القدرة على التركيز.

انخفاض الرغبة الجنسية.

العزلة.

الاتجاه إلى تناول المشروبات الكحولية.

أسباب ضغوط العمل:

المعنويات المنخفضة.

أسلوب الإدارة السيئ.

مسؤوليات الوظيفة.

المخاوف المهنية.

الأحداث الصادمة في العمل.

بيئة العمل السيئة.

تأثير ضغوط العمل على المنظمة:

وجود نسبة عالية من الغياب من الموظفين.

ضعف الأداء والإنتاجية.

ارتفاع معدل دوران العمالة.

زيادة شكاوى العمال.

دافع ضعيف.

يؤثر على تركيز الموظف ومدى إنتاجيته.

حلول لإدارة الضغوطات في مكان العمل:

التدريب على إدارة الإجهاد مع برامج مساعدة العاملين.

الاستعانة باستشاري مختص يساعد المنظمة على تحسين بيئة العمل.

مناسبة عبء العمل لقدرات الموظفين ومواردهم.

التدريب على إدارة الإجهاد مع برامج مساعدة العاملين.