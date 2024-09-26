صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 31,395.32 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.68%، وصولًا إلى مستوى 3,071.28 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.78%، وصولًا إلى 7,478.37 نقطة.

وارتفع أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.81%، ليصل إلى مستوى 10,649.17 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.82% وصولًا لمستوى 6,287.14 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.56%، ليصل إلى مستوى 38,685.93 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.52%، مسجلًا 13,617.59 نقطة.