جيش الاحتلال: قصفنا نحو 75 هدفًا لحزب الله في لبنان الليلة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفه أمس نحو 75 هدفًا لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان بينها مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومباني عسكرية، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح اليوم الخميس، «إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت، بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية، خلال الليلة الماضية على نحو 75 هدفًا لحزب الله في البقاع وفي جنوب لبنان».

وأشار إلى «أن استهداف مستودعات أسلحة، ومنصات جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، ومبانٍ عسكرية، وعناصر لحزب الله»، وفقًا لتدوينته.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرباته هذا الأسبوع، قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان، فر منها مئات الآلاف، فيما أطلق الحزب وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل.

وتعج المستشفيات في لبنان بالجرحى منذ الإثنين، حينما قتل القصف الإسرائيلي أكثر من 550 شخصًا، في أعنف يوم تشهده البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وأمس الأربعاء، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، بيانا مشتركا دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، في محاولة لمنع توسع الصراع إلى حرب واسعة.

وشدد البيان على «أن الوقت حان لإبرام تسوية دبلوماسية، تمكّن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان»، محذرًا من أن «الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر 2023، لا يُحتمل، ويشكل خطراً غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع نطاقًا».