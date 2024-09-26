تراجع الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

تراجعت أسعار الذهب في محلات و أسواق الصاغة المصرية، خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، بعد أن سجلت ارتفاعات غير مسبوقة أمس الاربعاء متأثرة بالارتفاع التاريخي في أسعار الذهب بالبورصات العالمية أمس، والتي شهدت ارتفاع سعر الأوقية في بورصة نيويورك لأعلى سعر ووصل إلى نحو 2,670 دولارا، علي خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وجاءت القفزة الجديدة في سعر الذهب العالمي اليوم على خلفية صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد 105.6 نقطة.

سجل سعر الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارًا و اقبالا في السوق المصرية ” نحو 3600 جنيها للبيع، و 3590 جنيهًا للشراء

و تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 “ الأعلي فئة و سعرا بين الأعيرة المتداولة في مصر ” إلي 4114.25 جنيه للبيع، و 4102.75 جنيه للشراء.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر عند 3771.5 جنيه للبيع، و 3761 جنيها للشراء.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم الخميس عند 3600 جنيها للبيع، و 3590 جنيهًا للشراء.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم الخميس إلى 3085.75 جنيه للبيع، و 3077.25 جنيه للشراء



كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في مستهل تداولات اليوم عند 2400 جنيها للبيع، و 2393.25 جنيه للشراء.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة صباح اليوم عند 2057.25 جنيه للبيع، و 2051.5 جنيه للشراء.



كما سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس ارتفاعا عند 1542.75 جنيه للبيع، و 1538.5 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” بداية اليوم نحو 28,680 جنيها



وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر" و التي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب " لتسجل 2660.25 دولارا للبيع، و 2659.98 دولار للشراء.