رئيس "البحوث الزراعية" يبحث مع وفد سفارة البرازيل التعاون وتحسين سلالات الحيوانات

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، كلا من الوزير المفوض لسفارة البرازيل في مصر، والدكتور روفائيل موهانا الملحق الزراعي في سفارة البرازيل، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعي في سفارة البرازيل.

وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالسلالات المصرية والعمل على تحسينها التقى رئيس البحوث الزراعية مجموعة من المربين و الخبراء في مجال الإنتاج الحيواني في البرازيل.

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية وممثل نقطة الاتصال بين مصر والبرازيل في تحسين سلالات الحيوانات المصرية، والدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وعرض الجانب البرازيلي الخبرات المختلفة والنتائج التي توصلوا إليها في تحسين سلالات الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، كما تم مناقشة معدلات الإنتاج الخاصة بهذه الحيوانات وكذلك معدلات الزيادة في اللحوم والألبان.

كما تم عرض تجربة الجانب البرازيلي في تحسين سلالات الأبقار ونجاحهم في التوصل إلى سلالات متميزة من أبقار إنتاج اللبن مثل الجيرولاند وسلالات متميزة من أبقار إنتاج اللحوم مثل البرانجس، والتي تتميز بأعلى معدلات تحويل وأعلى عائد اقتصادي.

كما تم عرض سلالة الجاموس الموراه المتميزة في إنتاج الألبان وسلالات والأغنام الدوربر والماعز البور المتميزة في إنتاج اللحوم، والتي تساهم في توفير البروتين الحيواني بأقل تكلفة.

ومن جانبه، أوضح الجانب المصري الأهمية القصوى التي توليها الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم، وذلك عن طريق تحسين السلالات المحلية وكذلك استيراد حيوانات متميزة في إنتاج اللحوم والألبان من البرازيل.

كما قام أعضاء الوفد المصري بعمل تصور لكيفية التعاون مع الجانب البرازيلي من حيث تبادل الخبرات والمعلومات عن السلالات المتميزة لدى الجانب البرازيل وجدوى تربيتها تحت الظروف المناخية المصرية بالنسبة لصغار وكبار المربين في مصر.

وقد اتفق الجانبان على استكمال جميع المعلومات الخاصة بسلالات الأبقار والجاموس والأغنام والماعز البرازيلي ذات الصفات الوراثية المتميزة، ومدى مقاومتها للأمراض المختلفة وكذلك إمكانية تربيتها في مصر حتى يتسنى توفيرها للقطاع الخاص والتوسع في تربيتها في مصر لتحقيق أعلى عائد للمربين.