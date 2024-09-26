الهند.. مصرع 4 أشخاص وشلل مروري وإغلاق للمدارس جراء أمطار غزيرة في مومباي

لقى 4 أشخاص مصرعهم نتيجة الأمطار الغزيرة التى ضربت مدينة مومباى بالهند، مما تسبب فى حدوث فيضانات عارمة، فضلا عن إصابة المدينة بالشلل وإجبار المدارس على الإغلاق.

وسجلت بعض مناطق مومباي - وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز واف إنديا" المحلية، اليوم الخميس، حوالي 275 ملم (11 بوصة) من الأمطار الليلة الماضية، مما أدى إلى شل حركة المرور على الطرق وتأخير القطارات التي يستخدمها ملايين من سكان المدينة كل يوم.

وأوضحت الصحيفة، بأنه مع توقع هطول المزيد من الأمطار، أصدرت السلطات تنبيها باللون الأحمر على مستوى المدينة وناشدت السكان على البقاء في منازلهم، وأغلقت المدارس والكليات وطلب من الصيادين البقاء بعيدا عن الشاطئ حتى يوم غدا الجمعة.

وبدورها.. قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية الحكومية، في بيان إن أمطار الرياح الموسمية في الهند بدأت في التراجع من شمال غرب البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أسبوع تقريبًا من الموعد المعتاد.

ويبدأ موسم الرياح الموسمية عمومًا في يونيو ويبدأ في التراجع بحلول 17 سبتمبر، لكن الأمطار استمرت هذا العام، مما ساعد في تجديد مخزونات المياه لكنه أضر بحصاد المحاصيل في بعض الولايات.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار غزيرة في بعض أجزاء ولاية تيلانجانا الجنوبية اليوم.

