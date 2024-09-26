كامل الوزير يبحث مع رئيس الستوم العالمية إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات المهمة مع رؤساء عدد من الشركات العالمية التي تتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات، حيث عقد الوزير اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس مجلس إدارة شركة الستوم الفرنسية، وبدأت المباحثات باستعراض معدلات تنفيذ خطي المونوريل (شرق النيل "العاصمة الإدارية بطول 56,5 كم" – غرب النيل "6 أكتوبر بطول 43,5 كم") بإجمالي طول 100 كم، واللذان يتم تنفيذهما من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) وتم استعراض مراحل التشغيل التجريبي بدون ركاب الجارية لمشروع مونوريل شرق النيل، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة والالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وافتتاح المشروع طبقاً للمخطط الزمني المخطط.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني معرض إينوترانس 2024 المقام في العاصمة الألمانية برلين، والذي يُعد أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم، ويتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات في أنظمة السكك الحديدية والنقل بحضور قادة الصناعة والمتخصصين في هذا القطاع على المستوى العالمي، كما يسلط المعرض الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا السكك الحديدية، وحلول البنية التحتية والنقل الجماعي، والتصميمات الداخلية، وبناء الأنفاق.

واستعرض الجانبان معدلات التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو، حيث أوضح رئيس شركة الستوم، أنه تم تنفيذ الأعمال بنسبة 10%، وأكد الوزير على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما تطرقت المباحثات لآخر مستجدات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث سبق وتم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة ألستوم بشأن الخطوات التنفيذية التي سيتم اتباعها لتطوير العرض المقدم منها بناءً على التقارير والمخرجات للمرحلة الثانية من دراسات المشروع، وتعظيم دور توطين الصناعة بمصر والتى يقوم بها اتحاد المكاتب الاستشارية Setec/EgisRail

ثم تناقش الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة الستوم، إنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية...…إلخ)، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع… إلخ) على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم والذي سيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر وأكد الوزير، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل.

بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس شركة ميرميك الإيطالية آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 1 ماكينة فحص وقياس السكة والقضبان بالألترا سونيك وفقا للعقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة كما تم التباحث حول أخر المستجدات الخاصة اهتمام الشركة بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع تطوير نظم الإشارات على خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ووصلة شرق التفريعة بطول 44 كم (المرحلة الأولى) والذي يدخل ضمن الممر اللوجيستي طابا/ العريش.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس شركة سالشيف الإيطالية لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال اعمال تجديدات السكك والمفاتيح خاصة مع الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لتلك الاعمال للمساهمة في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وبعدها عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وقيادات عدد من الشركات العالمية وهي (فويست البين وبلاسر النمساوية وايجيس ريل)، كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكره تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي وشركة الما فيفا بشأن تدريب الكوادر المصرية فى مجال منظومة الدفع الإلكتروني الموحد لجميع وسائل النقل لخلق كوادر مصرية جديدة فى هذا المجال.