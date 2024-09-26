الأمم المتحدة تحيي يوم الملاحة البحرية العالمي

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم ٢٦ سبتمبر من كل عان يوم الملاحة البحرية العالمي.

يأتي احتفال هذا العام تحت عنوان "الملاحة في بحار المستقبل السلامة أولا" ويبرز موضوع الاحتفالية عمل المنظمة البحرية الدولية في تعزيز السلامة والأمن البحريين، جنبًا إلى جنب مع صون البيئة البحرية وضمان قدرة عمليتها للتطوير التنظيمي على توقع الوتيرة السريعة للتغير التقني والابتكار، ويتيح هذا الموضوع كذلك الفرصة للتركيز على مجموعة كاملة من الآثار التنظيمية للسلامة الناشئة عن التقنيات الجديدة والمكيفة وإدخال أنواع الوقود البديل بما في ذلك التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن.

حيث تسعى المنظمة البحرية الدولية جاهدة لضمان سلامة تدابير الشحن وكفاءته وإمكانية تحسينها، بحيث يظل تدفق التجارة الدولية المنقولة بحرًا سلسًا وفعالًا، ويرتبط الموضوع كذلك بجدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تيسير الحصول على الطاقة النظيفة الحديثة والموثوقة والمستدامة وبأسعار معقولة من خلال تسهيل الوصول إلى أبحاث الطاقة النظيفة وتقنياتها والهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وإتاحة العمل اللائق للجميع.

والهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن بناء هياكل قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار والهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره والهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة بشأن صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها استخداما مستداما لتحقيق التنمية المستدامة ومن المتوقع عقد فعالية احتفالية موازٍية في إسبانيا في المدة من 20 إلى 22 أكتوبر 2024 وستعمم معلومات أوفى عن ذلك عند إتاحتها.