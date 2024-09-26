كلب يعقر طفلًا في بورسعيد.. ووالدته: "حق ابني عند مين؟"

تعرض طفل للعقر من كلب بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، وذلك أثناء سيره برفقة والدته في شوارع المدينة.

واستقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفل: مصطفى عثمان عبد الله، 5 أعوام، مقيم بمساكن الحزب الوطني في مدينة بورفؤاد، مصابا في ساقه نتيجة تعرضه للعقر في ساقه من كلب ضال بشوارع المدينة.

من جانبها، كشفت والدة الطفل تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن طفلها الصغير الذي لم يكمل 5 أعوام كان برفقتها وكانت ممسكة بيده بشكل طبيعي، وفجأة صرخ بشدة وانتفض جسده، لتجد كلب يعقر جسد طفلها، مضيفة: "عمله إيه ابني نازل في إيدي صغير لا يعرف أذى ولا ضرر، المفروض ابني ياخد 5 حقن وطبعا بصعوبة جدا ورجله شكلها لا يحتمل".

وطالبت والدة الطفل في ختام حديثها المسئولين بالتدخل لمواجهة الانتشار الكبير للكلاب في شوارع بورفؤاد وأن يحضر أحد حق ابنها قائلة: "أتمنى صوتي يوصل وحد من المسئولين الكرام يحس بينا ويتصرف.. ممكن أعرف حق ابني وحقي أنا كمان عند مين؟".