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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للزهايمر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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احتفلت كلية الطب باليوم العالمي للالزهايمر، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية عن مرض الزهايمر، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين  رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و علي الأنور  عميد كلية الطب و رئيس مجلس ادارة المستشفيات و هالة سمير سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و منار مصطفي عادل مأمون، رئيس قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار.

تضمنت الاحتفالية عدة محاضرات توعوية للمجتمع ومقدمي الخدمة الطبية، حيث قدمت غادة محمد مراد، أستاذ ورئيس قسم التمريض النفسي والصحة النفسية جامعة عين شمس والأمين العام لجمعية الزهايمر مصر محاضرة حول أنشطة وخدمات جمعية الزهايمر مصر، وتحدثت عن تاريخ إنشاء الجمعية ودورها في رفع الوعي المجتمعي.

كما ألقى  محمد شوقي خاطر الأستاذ بقسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار محاضرة تفاعلية بعنوان: احمي نفسك من مرض الزهايمر، سلط من خلالها الضوء على أهمية الحياة الصحية و التواصل الفعال للحمياة من مشاكل الذاكرة.
 

ثم ألقت هبه جمال صابر الأستاذ المساعد بقسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار محاضرة بعنوان: الزهايمر مش بس نسيان.. التغيرات النفسية والسلوكية، تحدثت فيها عن الأعراض النفسية والتغيرات السلوكية التي تصاحب مرض ألزهايمر وكيفية التعامل معها.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود كلية طب جامعة عين شمس في تعزيز التوعية المجتمعية عن مرض الزهايمر.

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