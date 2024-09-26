اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة ورياح والعظمى 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 75 إلى 80% للعظمي ومن 35 إلى 40% للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25 درجة.