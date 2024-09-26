استقرار أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تداولات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، وفقا لآخر تحديث على مؤشر شاشات عرض العملات في البنوك الحكومية والتجارية العاملة فيسوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بداية اليوم حوالي 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر صباح اليوم نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم عند 48.63 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مستهل اليوم الخميس في بنك القاهرة عند 48.63 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 48.71 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة صباح اليوم عند 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية عند نحو 48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية صباح اليوم نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.