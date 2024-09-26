تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع و702 شاحنة و120 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و419 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع 283 شاحنة و25 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة وادي الملوك، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس وCORN، كما تم تداول 2500 طن بضائع و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينتين MILAGRO على متنها 2000 طن مواد غذائية إلى السودان والسفينة SEA WAVE1.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.