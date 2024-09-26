نائب وزير الخارجية الروسي يدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن بشأن لبنان

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يظل ​​المفتاح لتهدئة التوترات وتجنب إراقة الدماء في لبنان.

وأضاف فيرشينين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس": "إننا نفترض بشكل ثابت أن الالتزام الكامل والشامل بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 أمر ضروري، فهو يجمع بين التزامات إسرائيل بالامتناع عن جميع العمليات العسكرية الهجومية والانسحاب من جنوب لبنان وإنهاء احتلال لبنان مع أحكام تتعلق بانسحاب حزب الله لجميع قواته".

وأعرب نائب وزير الخارجية عن دعمه الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تلعب الدور الرئيسي في تحقيق الاستقرار على طول ما يسمى بالخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

وتابع "إن شبح الحرب الكبرى الذي يلوح في الأفق في الشرق الأوسط لا يمكن منعه إلا بوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد ضحايا الحملة العسكرية اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل بالفعل 42 ألف شخص".

وأضاف "أن تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصبح رهينة بحكم الأمر الواقع في يد أحد الأعضاء الدائمين، أمر غير مقبول، خاصة وأن لديه مجموعة واسعة من الأدوات الفعالة لدفع الأطراف المتحاربة إلى السلام، مبينا أن هذا النهج سيساعد في إنقاذ العديد من الأرواح، بما في ذلك أرواح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

